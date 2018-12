Nave in avaria, odissea per 390 passeggeri

Immagine di repertorio

Odissea per i 390 passeggeri della nave 'Cruise Roma' della Grimaldi diretta da Civitavecchia a Barcellona, che in seguito a un'avaria è rientrata in porto la notte scorsa intorno all'una dopo 26 ore in mare. Il traghetto, che era partito da Civitavecchia alle 23 del 7 dicembre, era arrivato alle 7.20 di ieri mattina a Porto Torres, dove faceva scalo. Alle 8.40, dieci minuti dopo essere ripartita alla volta di Barcellona, la nave ha avuto un problema a una pala dell'elica.

Le operazioni di sostituzione del pezzo coinvolto dal guasto sono durate fino alle 17 di ieri pomeriggio e poi il traghetto ha avuto l'autorizzazione a ripartire però, invece che in direzione Barcellona, verso Civitavecchia. Arrivati in porto intorno all'una della notte scorsa, i 390 passeggeri sono stati trasferiti su un altro traghetto della Grimaldi, il 'Cruise Barcellona', e hanno finalmente lasciato Civitavecchia questa mattina.