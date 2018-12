"Vieni a trovare Michele", appello social a Totti

Foto vigili del fuoco (Fotogramma/Ipa)

"Il gesto più bello che potresti fargli è venire in ospedale per vederlo, salutarlo e pregare per lui". E' l'appello avanzato all'ex capitano della Roma Francesco Totti di alcuni ragazzi che chiedono al campione giallorosso di far visita a uno dei sette giovani, ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Ancona, dopo la tragedia avvenuta venerdì sera in una discoteca a Corinaldo costata la vita a 6 persone.

L'appello diventato virale sui social è per Michele, giovane promessa marchigiana del calcio a cinque e tifoso della Roma. Michele gioca nell'Ostrense C5, squadra della sua città in provincia di Ancona.

"Caro France!! Non so se hai saputo quanto successo alla discoteca di Corinaldo ma tra i ragazzi coinvolti c'è un ragazzo, Michele, che sta per compiere 18 anni il prossimo 23 dicembre -si legge nell'appello inviato a Totti-, è uno dei più grandi tifosi della Roma da quando è nato e sono certo che in questo momento abbia un grande bisogno di aiuto. Il gesto più bello che tu gli possa fare è venire qua all'ospedale di Torrette di Ancona per vederlo, salutarlo e pregare per lui! Io ed il mio gruppo di amici speriamo che il messaggio ti arrivi e che tu possa venire il prima possibile. Daje France vieni in fretta".