Reggio Emilia, fiamme in un palazzo: 2 morti

(Foto da Twitter Vigili Fuoco)

Due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nello scantinato di un palazzo a Reggio Emilia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che si trovano ancora sul posto. Le fiamme si sono sviluppate in uno scantinato del palazzo ed hanno causato un denso fumo che ha invaso la tromba delle scale, intossicando alcune persone. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio divampato dalle cantine del condominio al civico 33 di via Turri, nel quartiere della stazione ferroviaria.

I due morti nell'incendio sono un uomo e una donna, mentre tra i numerosi intossicati ci sarebbero due bambine molto gravi, trasportate agli ospedali di Milano e Fidenza in camera iperbarica. Sul posto oltre ai vigili del fuoco la Polizia di Stato.