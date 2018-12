"Meno compiti per le vacanze", la circolare di Bussetti

(Xinhua)

Arriverà a breve "una circolare per sensibilizzare le scuole e il corpo docente affinché vengano diminuiti i compiti per le vacanze di Natale". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, intervenendo a un incontro del Garante dell'Infanzia 'Ragazzi al Centro'. "Vorrei - ha aggiunto - dare un segnale perché questi giorni di festa siano un momento di riposo per gli studenti e le famiglie. Spero che durante le vacanze possano stare insieme fare altro. A volte, invece, i compiti gravano sugli impegni familiari".