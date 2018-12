Sfera Ebbasta si tatua sei stelle per le vittime

(Ipa/Fotogramma)

Sfera Ebbasta, il rapper per il quale tanti ragazzi si erano affollati nella discoteca di Corinaldo, secondo quanto pubblicato sulla pagina Facebook di Sfera Ebbasta Fans, documentato con una foto del cantante, si è tatuato su un lato della fronte, subito sotto l'attaccatura dei capelli, sei stelline vuote, quante le vittime della tragedia in discoteca.



"Gionata si è tatuato 6 stelle. 6 come le vittime nella discoteca di Corinaldo dove quella sera si sarebbe dovuto esibire. Possiamo solo immaginare cosa stai passando.. troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te. Forza King, noi siamo e saremo sempre con te", si legge sul post, dove il cantante (Gionata Boschetti) è chiamato con il suo vero nome di battesimo. Sotto il testo una foto con il tatuaggio in evidenza.