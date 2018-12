Corona aggredito dai pusher

(foto da Instagram)

Assalito dai pusher nel bosco di Rogoredo, a Milano, mentre stava realizzando un servizio sullo spaccio di droga. E' quanto accaduto all'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che si era recato sul posto ieri sera con un operatore e un fonico. Poco dopo l'incidente, Corona ha pubblicato su Instagram un'immagine che lo ritrae sdraiato all'interno di un'ambulanza, con addosso una coperta termica e una borsa del ghiaccio sul viso.

"Stasera mi sono recato al Bosco di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio italiano, dove anche la polizia si rifiuta di entrare - si legge nel post -. Mentre le uniche inchieste realizzate sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona, io mi sono recato lì solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce l’Italia e la povera gente che vede uno stato inerme e una polizia disinteressata. Tutto questo solo per raccontare in maniera oggettiva, come ho sempre fatto, la realtà. Ora, in questo momento ringrazio Dio per aver protetto mio figlio Carlos Maria".

A raccontare la dinamica dei fatti è stato lo stesso Corona: "Ero con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione 'Non è l’Arena' di Giletti - ha detto al 'Corriere della sera' -. Io volevo documentare lo spaccio di droga in un posto dove spesso le forze dell'ordine non entrano. Avevo una telecamera nascosta e insieme a un ragazzo mi sono addentrato nel bosco. In cima a una collina, ho trovato due persone, che si sono fatte subito avanti con fare minaccioso. Mi hanno riconosciuto, sia io che il ragazzo abbiamo rimediato dei pugni in faccia".

"I due hanno dato l'allarme e sono comparse dal nulla altre decine di persone, forse cinquanta, forse trenta - ha spiegato ancora l'ex re dei paparazzi -. C'erano albanesi e nordafricani, mi sono ritrovato un coltello puntato addosso, mi hanno strappato il giubbotto e il maglione, hanno continuato a inseguirmi, sono caduto in un dirupo". Illesi, invece, i membri della troupe.

Corona non sarebbe grave ma secondo quanto riferito al quotidiano di via Solferino ha rischiato di morire ammazzato. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. In una storia pubblicata su Instagram, si vede Corona alle prese con i preparativi per il servizio: "Microfono, telecamera nascosta, stasera spieghiamo come funziona lo spaccio della droga e cos'è la droga" dice l'ex re dei paparazzi guardando in camera.