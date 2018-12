Miccichè: "Lucia Annibali simbolo di coraggio e tenacia"

Il Presidente Ars premia Annibali

"Lucia Annibali, avvocato e deputato del Pd, nel 2013 è stata vittima di un uomo - anche se definirlo tale è un insulto - che ha meschinamente assoldato due complici per sfregiarle il viso con l’acido muriatico. Lucia ha dimostrato che guardare avanti, al futuro, spesso è il modo migliore per uscire dalle situazioni buie e tristi, più forti di prima. Lucia da allora non si è arresa e continua a reagire con vigore e straordinaria intelligenza". Così il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che ieri sera ha premiato al Politeama di Palermo, nell'ambito della Terza Giornata dell’Orgoglio dell’Appartenenza all’Avvocatura e dell’Accoglienza dei Giovani, la deputata Lucia Annibali "come simbolo di coraggio e tenacia affinché possa essere un vivo esempio per tutti noi".