Roma, lancia benzina su mezzo esercito: bloccato

Foto Adnkronos

Sarebbe un senza fissa dimora e probabilmente con problemi psichici l'uomo di 38 anni, marocchino, bloccato dopo aver lanciato benzina contro un mezzo dell'Esercito in via di Porta Angelica, a Roma, a cui aveva tentato di dare fuoco. A quanto si apprende, l'uomo, un immigrato regolare, avrebbe avuto un accendino in mano. Sull'accaduto sta indagando la Digos. Una volta fermato, l'uomo avrebbe detto frasi senza senso.