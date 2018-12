Mattarella alla prima della Boheme a Palermo

Domani, alle ore 20.30 al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, avrà luogo la prima per La Bohème di Giacomo Puccini, con un cast di stelle internazionali. A vestire i panni della fioraia Mimì sarà infatti Marina Rebeka, il soprano lettone che negli ultimi mesi è stata protagonista di Faust di Gounod al Teatro Real di Madrid e de La bohème, appunto, alla Staatsoper di Vienna, mentre a novembre è uscito il suo disco “Spirito”, registrato da Prima Records al Teatro Massimo di Palermo con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Massimo e la direzione di Jader Bignamini. E sarà Matthew Polenzani, star del Metropolitan Opera di New York (tra i suoi ultimi impegni Luisa Miller a Zurigo, La bohème alla Royal Opera House di Londra e Idomeneo alla Lyric Opera di Chicago), in una delle sue rarissime presenze europee, a stringere la “gelida manina” di Marina Rebeka.

La bohème, opera natalizia per eccellenza, torna a Palermo dopo tre anni nell’elegante allestimento con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene e i costumi di Francesco Zito, che mettono in scena una Parigi che ha il sapore del liberty palermitano, e le luci di Bruno Ciulli. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo salirà Daniel Oren, direttore amatissimo dal pubblico palermitano (l’ultima volta al Teatro Massimo nel 2017 per Adriana Lecouvreur con Angela Gheorghiu).

Atteso ritorno sulle scene del Teatro Massimo anche per i due cantanti palermitani che saranno gli interpreti di Musetta e Marcello: il soprano Jessica Nuccio torna a cantare nel teatro della sua città dopo La traviata che l’aveva vista protagonista nel 2017, mentre il baritono Vincenzo Taormina vestirà i panni del pittore Marcello. Nel ruolo del filosofo Colline e del musicista Schaunard ci saranno il basso Marko Mimica e il baritono Christian Senn. Completano il cast Angelo Nardinocchi (Benoît/Alcindoro), Pietro Luppina (Parpignol), Gaetano Triscari (Sergente dei doganieri), Giuseppe Toia (Un doganiere), Alfio Marletta (Venditore di prugne). Il Coro del Teatro Massimo è diretto da Piero Monti, il Coro di voci bianche da Salvatore Punturo. Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming sul sito del Teatro Massimo, teatromassimo.it