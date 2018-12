"Non mollare", sui social gli auguri ad Antonio

Antonio Megalizzi (foto da Facebook)

Immediata la reazione sui social degli amici di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito nell'attentato di Strasburgo. Tanti i messaggi di augurio sulla sua pagina Facebook: "Forza Antonio, siamo tutti con te. Torna presto non mollare", "Ti aspettiamo", "Forza ragazzo combatti".

Mentre Caterina Moser, una delle colleghe con cui Antonio era in compagnia al momento dell'attentato, sulla sua pagina scrive: "La mattina svegliarsi e preoccuparsi per le calze bucate. Per l'autobus che non passa. Per l'intervista che non si riesce a fare. Per il supporto del cellulare che non hai. Per il montaggio che deve essere fatto in tempi brevi. Per la tesi. Perché piove. O perché fa caldo. O per qualsiasi altra cosa. Ma non conta niente. Non vale niente. Oppure conta tutto, e vale tutto, sorprendendosi vivi".

Sulla pagina FB di Radio 80 ForeverYoung per cui Antonio cura alcune trasmissioni, sotto una foto che lo ritrae divertito e sorridente, il messaggio della redazione è di vicinanza: "Agli amici e ai familiari del nostro Antonio Megalizzi in questo difficile momento". Mentre in un tweet di Europhonica, la radio europea per cui il giovane giornalista si trova a Strasburgo, "riguardo al collega ferito", si legge: "Non possiamo confermare alcuna notizia sulla sua salute attuale. Chiediamo ai colleghi della stampa di rispettare la privacy del nostro collega. Saremo pronti a comunicare qualsiasi notizia verificata appena la avremo".