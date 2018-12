Detenuta uccise figli a Rebibbia, indagata la psichiatra

(Fotogramma)

La psichiatra dell'Asl Roma 2 in servizio nel carcere di Rebibbia è stata indagata nell’ambito dell'indagine sulla morte dei due bimbi uccisi lanciati per le scale lo scorso 18 settembre dalla madre, detenuta nel penitenziario romano per reati di droga. La donna, secondo l’accusa, nonostante ci fossero state specifiche richieste, non avrebbe visitato la 33enne tedesca di origini georgiane che in pochi secondi lanciò sulle scale del reparto nido del carcere la figlia di 6 mesi e il figlio di un anno e mezzo.