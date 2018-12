Presidente neurochirurghi italiani: "Pronto a visitare Antonio"

(Da Facebook)

"Sono pronto, già sabato, a volare a Strasburgo per un consulto con i colleghi francesi per valutare la situazione clinica di Antonio Megalizzi". Con queste parole Marco Cenzato, presidente della Società italiana di neurochirurgia e primario all'ospedale Niguarda di Milano risponde, parlando all'Adnkronos Salute, all'appello della famiglia del giornalista italiano ferito nell'attentato di Strasburgo, che sta cercando "un luminare o un'equipe medica che possa andare a Strasburgo e salvare Antonio". Il neurochirurgo non nega la delicatezza del quadro clinico del 28enne, e puntualizzando che sicuramente l'operato dei colleghi francesi è di alto livello offre la sua piena disponibilità per "un confronto".