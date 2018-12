La mamma di Antonio: "Me l'hanno portato via"

"Me l'hanno portato via". La mamma di Antonio Megalizzi è disperata ma si aggrappa alla fede: prega e spera in un miracolo per suo figlio rimasto gravemente ferito nell'attentato terroristico di Strasburgo. Annamaria ha ricevuto questa mattina in ospedale la visita degli eurodeputati Mario Borghezio e Giacomo Mancini, che sono voluti andare a portare la loro vicinanza. "Era sconvolta, è consapevole che la situazione è disperata", ha detto all'Adnkronos Mario Borghezio, spiegando che quando è arrivato in ospedale con Mancini la signora li ha abbracciati "come fossimo della famiglia". "Piangeva. Ci ha detto che Antonio è sempre stato un ragazzo pieno di entusiasmo, pieno di speranze - ha raccontato l'eurodeputato non nascondendo la commozione - Ci ha spiegato che sta resistendo anche se è stato ritenuto inoperabile, ma, ha detto, i miracoli possono sempre avvenire".

Poco prima all'Adnkronos Danilo Moresco, il padre di Luana, la fidanzata di Antonio Megalizzi, aveva fatto sapere che "Antonio è stazionario in coma farmacologico, ci sono da attendere 48 ore per capire se reagisce, quindi tutto oggi e tutto domani". Così il giornalista 29enne gravemente ferito nell'attentato terroristico di Strasburgo. "Sono appena rientrato a casa - ha aggiunto - sono stato lì in ospedale fino all'una della notte scorsa". Poi l'appello: "Stiamo cercando di trovare un luminare, che possa andare a Strasburgo e salvare Antonio. Ce la metterò tutta per mettere insieme il massimo: ci vorrebbe un'équipe di specialisti che possano andarlo a valutare". "Abbiamo bisogno di trovare persone molto qualificate", ha aggiunto precisando che comunque anche i medici dell'ospedale di Strasburgo sono molto "qualificati e disponibili" però è normale noi vogliamo fare il massimo. "E' naturale, sentirò anche la famiglia" per capire che ne pensano, ha concluso.

"Sono pronto, già sabato, a volare a Strasburgo per un consulto con i colleghi francesi per valutare la situazione clinica di Antonio Megalizzi", ha detto Marco Cenzato, presidente della Società italiana di neurochirurgia e primario all'ospedale Niguarda di Milano parlando all'Adnkronos Salute. Il neurochirurgo non nega la delicatezza del quadro clinico del 28enne, e puntualizzando che sicuramente l'operato dei colleghi francesi è di alto livello offre la sua piena disponibilità per "un confronto".