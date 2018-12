Il Papa riceve Conte. Il premier gli dona la Divina Commedia

Copyright: Vatican Media

Papa Francesco ha ricevuto stamattina al Palazzo Apostolico il premier Giuseppe Conte. Si è trattato di una "visita privata", di "cortesia". Conte era accompagnato dall'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani. Il colloquio tra il Pontefice e il premier nella Biblioteca, a quanto si apprende, è iniziato alle 10 ed è andato avanti per 45 minuti. Conte ha omaggiato il Pontefice con tre volumi di un'antica edizione illustrata della Divina Commedia. A sua volta, il Pontefice ha donato al premier l'encicilica 'verde' Laudato si' e il medaglione della pace con il ramo di ulivo.

Si tratta della prima visita del premier italiano in Vaticano. "Questa mattina ho incontrato Papa Francesco", scrive il premier sulla sua pagina Facebook, "nel corso del lungo colloquio privato abbiamo richiamato il rispettivo impegno che stiamo portando avanti per realizzare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un ampio disegno riformatore della comunità in cui operiamo". "Ci siamo confrontati - scrive ancora Conte sulla sua pagina Facebook - sui temi delle diseguaglianze sociali, delle migrazioni, dell'ambiente, della pace. È stato un incontro molto toccante, che mi rinnova nell'impegno politico, etico, sociale a operare con grande determinazione per migliorare la nostra società e per rendere tutti i cittadini pienamente partecipi del nostro progetto di benessere sociale ed economico".

Prima di congedarsi, il premier Conte ha voluto anticipare a Francesco gli auguri per il suo compleanno, che festeggerà lunedì 17 dicembre.