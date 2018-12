Uccide a coltellate il marito nel sonno

(FOTOGRAMMA)

Una donna ha ucciso a coltellate il marito nel sonno. E' accaduto la notte scorsa nel quartiere periferico di Falsomiele a Palermo. E' stata la stessa donna, una casalinga di 45 anni, ad avvertire il 118 per chiedere un'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, il cui corpo è stato portato all'obitorio dell'ospedale Civico. Sembra che in casa ci fossero due figli della coppia, che dormivano.

Negli uffici della Squadra Mobile della Questura palermitana è in corso l'interrogatorio della casalinga, anche lei 45 anni, che non è ancora in stato di fermo. La donna, secondo quanto apprende l'AdnKronos, ha raccontato agli investigatori che la coppia litigava in continuazione e che negli ultimi tempi i litigi erano diventati "quotidiani" anche alla presenza dei figli.