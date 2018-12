Giovane ucciso a colpi di crick, lite finisce in tragedia

Foto di repertorio (Fotogramma)

Una lite tra due giovani degenera e uno uccide l'altro con un crick. Un 23enne ucraino è morto la notte scorsa per una profonda ferita alla testa e un 26enne di Chianche è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario a Bagnara, frazione di Sant' Angelo a Cupolo, lungo la Statale 88 che collega Benevento ad Avellino.

La lite sarebbe scoppiata davanti a un bar che si trova proprio lungo la Statale, a pochi chilometri da Benevento. Prima una violenta discussione tra i due, il 23enne ucraino che si e' ritrovato solo, mentre veniva accerchiato da giovani della zona che inveivano contro di lui. Ad un certo punto sembrava che discussione si fosse placata, invece il 26enne è andato verso la sua auto e dal bagagliaio ha preso un crick e si è diretto deciso verso il giovane ucraino, che si trovava in Italia da meno di un mese. Un colpo solo, violento e letale al capo. L'ucraino si è accasciato al suolo esanime. Spaventati, gli astanti hanno chiamato il 118 ma i sanitari una volta giunti sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'ucraino. Sono stati chiamati i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento che hanno fermato l'aggressore che interrogato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora si trova nel carcere di Benevento per il fermo disposto dal sostituto procuratore Assunta Tillo.