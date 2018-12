Calabria, obbligo di dimora per il governatore Oliverio

(Foto Fotogramma/Ipa)

Falso, corruzione e frode in pubbliche forniture. Sono queste le accuse contestate a Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, per il quale è scattato l'obbligo di dimora nella sua abitazione a San Giovanni in Fiore nel cosentino.

I reati sono ipotizzati nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Cosenza in materia di appalti pubblici.