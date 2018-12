Il giornale di Mentana è online

(Homepage di 'Open')

"Benvenuto OPEN, il giornale aperto a tutti". E' online a partire da oggi il giornale di Enrico Mentana che, come anticipato più volte dallo stesso fondatore, si chiama 'Open', è gratis e realizzato da una redazione di giovani. "Era una scommessa e anche una promessa - spiega Mentana nel suo primo editoriale - Far nascere un giornale direttamente sul web: un triplo salto generazionale, per la tecnologia, per l'età di coloro che sono stati scelti per realizzarlo, e per quella di chi vorremmo lo leggesse, insieme a quanti magari giovani non sono più, ma hanno ancora fame di nuova informazione. Un post giornale - sottolinea - aperto al nuovo, alle contaminazioni, aperto 24 ore al giorno, aperto ai contributi e alle critiche. OPEN, appunto".

Il sito del nuovo progetto editoriale - www.open.online - contiene già numerosi articoli di cronaca, sport, economia ed esteri. Tutto rigorosamente "gratis - ribadisce il direttore del tg La7 - e vivendo sulle entrate pubblicitarie. Senza un euro dello Stato, né di aiuti né di provvidenze, in libertà. Senza pregiudizi e senza tifare né gufare. OPEN - sottolinea ancora - ha come editore una società senza scopo di lucro. Se grazie a chi lo legge intascherà più soldi di quanti il fondatore ha versato quegli utili saranno reinvestiti nel giornale, per assumere altri giovani e cercare di migliorare la qualità del prodotto". "Da oggi ci proviamo, col vostro aiuto", conclude il fondatore di 'Open'. Una buona premessa da cui partire.