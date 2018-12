"Migranti non sono il male", il monito del Papa alla politica

(Afp)

"Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". Il monito di Papa Francesco alla politica arriva nel messaggio per la Giornata mondiale della Pace. "Va invece ribadito - continua il Pontefice - che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate".

Per Papa Francesco, la corruzione, la xenofobia e il razzismo "sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale". "Accanto alle virtù, - osserva - purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni".

Dice il Papa che "questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione - nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone -, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della 'ragion di Stato', la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio".

"Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati - avverte ancora Papa - l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro. Quando la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti".

LA REPLICA DI SALVINI - "Accolgo l’appello del Papa. Quando attacca i razzisti in politica fa bene perché per anni c’è stato un razzismo di sinistra che ha sfruttato un continente come l’Africa", dice Matteo Salvini, entrando all'assemblea di Confagricoltura: "C'è stato un razzismo - spiega - che ha tolto dalle tasche degli italiani miliardo di euro per darli non ad un sistema di accoglienza ma un business che vedeva solo la malavita arricchirsi".