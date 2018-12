Ragazza 18enne si dà fuoco in piazza, come il padre 5 anni fa

Foto di repertorio (Fotogramma)

Si è data fuoco, nello stesso modo e nello stesso luogo in cui 5 anni fa il padre si tolse la vita. E' accaduto questa mattina all'alba in piazzale San Lorenzo a Vado Ligure, comune del savonese. All'arrivo dei sanitari del 118, la 18enne è stata intubata e trasportata in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

La giovane, ricoverata in gravi condizioni con ustioni sul 50% del corpo, si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco. E' successo all'improvviso davanti agli occhi di alcuni testimoni che si trovavano in piazza intorno alle 6 del mattino e hanno assistito alla scena, consumatasi in pochi secondi.

Prima di compiere il gesto non ha lasciato biglietti né ha dato spiegazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando di Savona che si occupano delle indagini e degli accertamenti e stanno ascoltando in queste ore i testimoni dell'accaduto, oltre ad acquisire immagini delle telecamere della zona.