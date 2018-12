Paura a Latina, 15enne lancia 3 molotov a scuola

(Fotogramma)

Paura questa mattina in un liceo di Aprilia, in provincia di Latina. Un ragazzo all'ingresso della scuola, ha lanciato 3 molotov mentre gli altri ragazzi stavano entrando a scuola. Nessuno è rimasto ferito e l'edificio è stato poi evacuato. Altre bottiglie incendiare le aveva all'interno dello zaino, hanno preso fuoco autonomamente. Intervenuti i Carabinieri di Aprilia che hanno fermato il 15enne, che aveva indossato una mimetica per compiere il gesto. La struttura non ha riportato danni. Tra le ipotesi al vaglio dei militari anche quella che il ragazzo si sia voluto vendicare di atti di bullismo subiti. Sono comunque ancora in corso accertamenti.