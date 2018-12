Protesta bus a Roma, centro off limits

(foto Adnkronos)

Protesta dei bus turistici nella Capitale. Sono circa 130 i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe nel centro della città. Alla protesta dei taxi e degli Ncc di ieri, si aggiunge così nella Capitale quella degli operatori dei bus turistici, contrari al nuovo regolamento del Comune di Roma che prevede a partire dal 2019 una zona off-limits all'interno del centro della città e costi maggiori per gli ingressi autorizzati. Regolamento che oggi ha spinto autisti e rappresentanti di categoria a scendere in piazza e a organizzare un sit-in di protesta a piazza del Campidoglio.

"Dal 1 gennaio molti di noi saranno disoccupati", avverte Cinzia Renzi, presidente Assoviaggi Confesercenti, spiegando che "abbiamo già avuto un 10% di cancellazione dei prossimi gruppi organizzati per il 2019". "Il problema non investe solo Roma - sostiene - Perché i grandi tour operatori stanno evitando la 'programmazione Italia'".

"Abbiamo chiesto di parlare con Raggi - aggiunge Renzi - perché è inutile parlare con gli assessori Meleo e Stefao che finora non hanno ascoltato le nostre proposte per migliorare il piano bus". "Abbiamo occupato piazza Venezia in maniera pacifica - spiega all'Adnkronos uno dei rappresentanti delle associazioni dei bus turistici - Non è vero che è bloccata, gli autobus dell'Atac riescono a passare". Numerose pattuglie della polizia locale sono intervenute per gestire il traffico mentre via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse.