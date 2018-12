Salvini blocca Open Arms

(Afp)

Ancora una chiusura dal ministro Salvini per Open Arms. "La nave Open Arms di Ong spagnola con bandiera spagnola - ha detto oggi il titolare del Viminale -, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita".

Stamane l'ong spagnola aveva lanciato un appello per salvare un neonato, salito a bordo di un gommone poche ore dopo la nascita e salvato dalla nave nel tratto di mare di fronte Al Khoms, ad est di Tripoli. "Ha partorito due giorni fa su una spiaggia libica. Ha passato quasi 24 ore in mare finché non li abbiamo salvati. Abbiamo appena chiesto a Malta l'evacuazione medica urgente del neonato perché la sua vita qui è in pericolo. Aiutateci", ha scritto in un post su Twitter Oscar Camps, fondatore di Proactiva.