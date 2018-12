Papa Francesco in mondovisione

(Afp)

Verrà diffusa in mondovisione 4K via satellite la Messa della Notte di Natale che sarà celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. "Con l’obiettivo di agevolare la condivisione a livello planteraio attraverso i media della cerimonia, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno", le istituzioni comunicative del Vaticano hanno approntato "un assetto capace di rispondere anche alle più moderne sfide tecnologiche senza trascurare le esigenze delle aree del mondo meno evolute dal punto di vista tecnico".

In particolare, per venire incontro alle richieste dei broadcaster più avanzati, Vatican Media, la struttura del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede che si occupa dell’audiovisivo, realizzerà la ripresa televisiva della cerimonia nello standard 4K HDR che permette un altissimo livello qualitativo delle immagini. Grazie all’impiego di nove telecamere dislocate fra l’interno e l’esterno della Basilica, il segnale video verrà declinato nello stesso tempo anche negli altri formati - Alta Definizione (HD) e Definizione Standard (SD) - e messo a disposizione di tutti gli operatori televisivi internazionali collegati via satellite al circuito EBU.

In Italia la trasmissione live partirà alle 21.30 su Rai Uno via digitale terrestre in HD e in SD nonché via satellite su Rai 4K al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat in formato 4K (detto anche Ultra HD). Quest’ultima iniziativa, resa possibile in virtù della collaborazione fra Rai, Rai Way, Tivusat ed Eutelsat, in coordinamento con Vatican Media, assicurerà agli utenti dotati di apparati compatibili la ricezione di immagini in altissima qualità attraverso il satellite HOTBIRD di Eutelsat. La stessa qualità delle immagini sarà diffusa per la prima volta a tutti i broadcaster europei aderenti al circuito EBU.