Fratello di pentito ucciso a Pesaro, caccia ai killer

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un pentito di 'ndrangheta, freddato nel giorno di Natale in via Bovio a Pesaro. L'uomo, 51 anni è stato crivellato di colpi da due killer mentre stava parcheggiando la sua auto in garage, nel centro della cittadina. I due poi, a piedi, si sono dati alla fuga. Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che domani mattina sarà in prefettura, a Pesaro, per il comitato ordine pubblico e sicurezza.

Pesaro è sotto choc dopo l'omicidio. In un post su Facebook il sindacoMatteo Ricci scrive: ''La città stanotte è andata a dormire sconvolta e spaventata per l'omicidio di Natale in pieno centro''. ''La vicenda - aggiunge - è molto delicata perché la persona uccisa viveva con la sua famiglia in un appartamento affittato dal Ministero del Interno, ed era sotto protezione delle forze dell'ordine". "Lo Stato per colpire 'Ndrangheta - continua - si avvale dei collaboratori di giustizia, ed è giusto così". Ma poi il sindaco chiede: "Quanti sono i collaboratori di giustizia a Pesaro? Qual è il livello di sicurezza richiesto?". E conclude: "Cosa non ha funzionato ieri?".