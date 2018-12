Scossa di magnitudo 4.8 a Catania: crolli e feriti

I SOCCORSI - La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha effettuato, assieme al prefetto di Catania, Claudio Sammartino, un sorvolo in elicottero sui comuni colpiti dal sisma.

LE ZONE COLPITE - Sono sei i comuni maggiormente colpiti e nei quali è stato avviato un monitoraggio da parte della protezione civile. Si tratta di Zafferana Etnea, Acireale, Aci S.Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina.

I DANNI - Danni maggiori si sono registrati alle abitazioni di Zafferana Etnea e Fleri, Acireale e Santa Cenerina, con in tutto una quindicina le case danneggiate. E' in campo anche la sovrintendenza alle Belle Arti di Catania per i danni registrati alle chiese di Milo, Fleri e Sata Venerina.

A Fleri diversi edifici hanno riportato lesioni e gravi danni, due persone sono state estratte dalle macerie di una palazzina crollata e hanno riportato alcune ferite lievi. I soccorritori stanno verificando le eventuali criticità degli edifici lesionati. Danni anche a Santa Venerina, dove sono caduti calcinacci dalla chiesa madre, Santa Maria del Carmelo in Bogiardo. Sempre a Santa Venerina è anche crollata, dal campanile della chiesa del Sacro Cuore, la statua della Madonna, che era stata risparmiata dal terremoto del 2002. Molta paura e qualche danno anche a Zafferana Etnea e nei centri dell'acese, tra i quali Santa Maria La Stella, dove si è creato un avvallamento sull'asfalto in via Cantagallo con una fessura larga una trentina di centimetri.

Il terremoto ha danneggiato anche chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale. Crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio, venerato perché ritenuto il protettore dei terremoti. Sempre a Pennisi, sei famiglie sono state sfollate per il crollo della parete al secondo piano di una palazzina. Non si registrano danni o criticità invece a Catania.

I FERITI - Il bilancio del sisma è di diversi feriti trasportati in ambulanza negli ospedali catanesi per delle ferite leggere. Una sola, una donna anziana, è quella più grave per delle fratture in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita. Altre diciotto persone si sono recate autonomamente in ospedale per farsi medicare leggere contusioni create da cadute.

AUTOSTRADA CHIUSA - Resta chiusa l'autostrada nel tratto Acireale-Giarre per una crepa sul manto strade.

INGV- Il timore ora è che ci possano essere altre scosse. "Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona. La forte sismicità non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà", afferma Eugenio Privitera, direttore dell'Ingv di Catania. "Non si può escludere - aggiunge - un'apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo". "La situazione - continua - ricorda quella dell'ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea: è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si muove fa danno".

LA TESTIMONIANZA - "Siamo vivi per miracolo", hanno ripetuto ai cronisti e ai soccorritori i componenti una famiglia di quattro persone - madre, padre e due figli minori - che hanno visto crollare le pareti della loro casa a Fleri. "Eravamo a letto - ha ricostruito il capo famiglia - ci siamo svegliati di soprassalto e abbiamo visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo".