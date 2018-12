"Noi vivi per miracolo", il racconto dei feriti

Foto via Twitter/Moreno Mantilli

"Siamo vivi per miracolo". E' quanto hanno ripetuto ai cronisti e ai soccorritori i componenti una famiglia di quattro persone - madre, padre e due figli minori - che hanno visto venire giù le pareti della loro casa a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, dove i crolli causati dal sisma hanno interessato la vecchia chiesa del paese e dove si sono registrati alcuni feriti, non gravi, con contusioni ed escoriazioni. "Eravamo a letto - ha ricostruito il capo famiglia - ci siamo svegliati di soprassalto e abbiamo visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo".

Altre due feriti sono stati socccorsi dal 118. Si tratta di un 80enne estratto dalla macerie, sempre a Fleri, e di una persona a Pisano. Sono entrambi in ospedale con codice verde. Altre antiche costruzioni sono crollate sempre a Fleri, Santa Venerina e Zafferana.