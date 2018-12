Abbatino: "Abbandonato dallo Stato, mi aspetto vendetta"

Il pentito della Magliana dice di averle provate tutte, "ricorsi su ricorsi, denunce, non c'è stato niente da fare. Sono gravemente malato, ho 64 anni, come trovo un lavoro? Ho dovuto combattere anche per farmi lasciare il mio nome di copertura, che non costa nulla, e pure qui ho fatto ricorso e sto aspettando. Come potrei vivere se mi presentassi in giro con la mia vera identità?". E ancora.

"Chi può dire che non corro più rischi, non sa di cosa parla visto che le vendette arrivano anche dopo 20 anni", rimarca Abbatino. "Tanti miei detrattori, che si sono fatti anni e anni di galera grazie a quel che ho raccontato ai giudici, oggi sono liberi. Non voglio dire che, tornando indietro, eviterei di collaborare con lo Stato. Però questo Stato si dimentica di chi ha fatto un percorso di giustizia mettendo in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari. Non sono più il delinquente della Magliana, sono cambiato, ho diritto a vivere una vita dignitosa senza paura di guardarmi ogni minuto le spalle".