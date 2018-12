Camion danneggia colonna Corridoio Vasariano

Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, sotto il cui controllo ricade il Corridoio Vasariano, presenterà denuncia per danneggiamento di un bene architettonico, secondo la procedura, al nucleo tutela beni culturali dei carabinieri. "Si tratta di un danno da decenni di migliaia di euro - ha commentato amaramente Schmidt -. Ciò che è accaduto nella notte forse porta a dover da riconsiderare l'acceso delle auto nella zona di Ponte Vecchio". L'intervento di ripristino della parte danneggiata del pilone è già iniziata e i lavori, fanno sapere dagli Uffizi, termineranno entro tre settimane.

"Auspichiamo tempi rapidi per il restauro", spiega la vicesindaca Cristina Giachi al termine del sopralluogo al Corridoio Vasarian. "Siamo in contatto con la soprintendenza - ha aggiunto la vicesindaca - che ci ha assicurato un avvio rapido dei lavori per il restauro della colonna che dovrebbe essere concluso entro il mese di gennaio. Speriamo che si faccia prima possibile".

"L'area pedonale non avrebbe impedito il verificarsi di un episodio di questo tipo. Il veicolo che ha causato il danno durante una manovra è infatti un mezzo del trasporto merci che, per il servizio che svolge, è autorizzato anche al transito nelle zone pedonalizzate". È quanto precisa l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti in merito al danneggiamento.

“Da quando sono assessore non sono mai riscontrati danni al patrimonio storico e culturale in quel tratto”, sottolinea l’assessore Giorgetti. "La viabilità da lungarno Diaz a Ponte Santa Trinita è una corsia preferenziale con deroga per i soli residenti dell’Oltrarno con permesso O: si tratta infatti dell’unico accesso al settore per la provenienza da sud. Quindi non è accessibile a tutti gli autorizzati ztl. E i mezzi del trasporto merci possono transitare anche nelle aree pedonali, come avviene già in piazza del Duomo o piazza della Signoria”.

Più in generale l’assessore Giorgetti ricorda che da settembre è iniziato un lavoro per la revisione generale della ztl. “Abbiamo già effettuato incontro con le categorie economiche e adesso abbiamo già programmato quelli con l’Università. L’obiettivo è una riorganizzazione complessiva della ztl che interesserà i vari aspetti della disciplina, dalle autorizzazioni agli orari, dai percorsi al trasporto merci. Quello della logistica è un ambito fondamentale e noi puntiamo a un ripensamento del sistema attuale con alcuni elementi chiave come l’individuazione di punti di interscambio e l’utilizzo in centro di mezzi più piccoli ed elettrici”.

Infine l’assessore Stefano Giorgetti ricorda che al termine dei lavori di via dei Bardi è stato pedonalizzato l’ultimo tratto di Borgo San Jacopo impedendo così alle auto di transitare a fianco di Ponte Vecchio.