Pressione alta

Fine 2018 all'insegna dell'alta pressione. Fino a Capodanno infatti, avverte il team del sito iLMeteo.it, un immenso campo di alta pressione continuerà a dominare l'Italia ma con conseguenze non proprio belle, almeno per quanto riguarda alcune zone. Sulla Pianura padana saranno la nebbia o le nubi basse e il cielo coperto a prevalere per gran parte del giorno, soltanto oltre i 3-400 metri si potrà tornare a vedere il sole.

Nebbia anche in Toscana, Umbria e localmente sulla Sardegna e nel Lazio sul viterbese dove, a causa dell'assenza di vento, gli agenti inquinanti rimarranno sospesi nella bassa atmosfera con aumento dell'inquinamento e dei rischi per la salute mentre le temperature rimarranno basse con valori sotto i 5-6°C di giorno. Altrove invece il sole splenderà incontrastato con temperature che saliranno oltre i 10-15°C.