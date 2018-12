Bimba di due anni intossicata da hashish e cocaina

Avviate con successo le terapie del caso, è stato chiesto l'intervento della polizia ed è stato avvisato il magistrato di turno del Tribunale dei minori. L'affido immediato all'ospedale è stato deciso in un secondo momento, la vigilia di Natale, dopo che un successivo controllo sulla bambina inizialmente tornata a casa ha permesso di individuare anche tracce di cocaina. "Sono in corso accertamenti per capire come la bimba sia rimasta intossicata dalla droga. Non è da escludere che abbia ingerito una piccola quantità di sostanza stupefacente lasciata incustodita dai genitori. Ma, per il momento - si precisa - è solo un'ipotesi".