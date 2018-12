Delitti in 3D indietro nel tempo, il teatro virtuale della Scientifica

(Fotogramma)

"Il progresso altro non è che un’utopia che si fa storia". Così il direttore centrale anticrimine, prefetto Vittorio Rizzi, ha presentato oggi a Roma, presso la sede della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo della Polizia Franco Gabrielli, il ‘teatro virtuale’ della polizia Scientifica. Si tratta del laboratorio più all’avanguardia della Polizia scientifica, il novantaduesimo, che consente di inserire in un modello virtuale tutte le evidenze scientifiche del sopralluogo (come impronte, traiettorie balistiche, tracce genetiche) e tutti i risultati d’indagine (come intercettazioni e pedinamenti) perché l´investigatore o il magistrato possa rivivere quanto accaduto nelle condizioni di luce e nelle diverse prospettive degli attori della scena criminale.

Un sogno che si fa realtà, sintesi delle tecnologie più innovative provenienti dai settori dell'architettura, del cinema e persino dei videogiochi, che oltre a ricostruire la scena del crimine con le tecniche 3D del digitale, consente di tornare indietro nel tempo rivivendo i drammatici momenti del delitto, a tutto vantaggio dell'accertamento della verità. “È il primo laboratorio forense ad avere la realtà virtuale e probabilmente unico al mondo”, viene spiegato.