Freddo freddo, il gelo si avvicina

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che dopo una brevissima rimonta dell’anticiclone, a partire da giovedì 3 gennaio una nuova e più imponente irruzione di aria gelida artico-continentale si proietterà sull’Italia, provocando un crollo termico di 10-15°C, giornate freddissime e nevicate fin sulle coste e pianure delle regioni adriatiche e meridionali, inizialmente anche in Emilia come a Bologna, e da non escludersi qualche spruzzata anche a Roma e Napoli.