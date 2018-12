"Testi sessisti", appello contro Fabri Fibra a Cosenza

(Fotogramma)

"Natale 2018 segnato da femminicidi. L'impegno contro la violenza è fatto di gesti concreti e di attenzione responsabile alle dimensioni culturali che riproducono, normalizzano e giustificano il sessismo, lo stupro, la svalutazione delle donne, come i testi di alcune canzoni. Per questo chiediamo all'amministrazione comunale di Cosenza di rinunciare alla presenza di Fabri Fibra nel concerto di fine anno". E' questo l'appello dell'associazione D.i.Re, Donne in rete contro la violenza.

D.i.Re, aggiunge in una nota, "è al fianco del Centro antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza e di tutti i centri antiviolenza e le associazioni che in questi giorni stanno chiedendo la cancellazione dell'esibizione di Fabri Fibra".