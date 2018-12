Politica e catastrofi, le profezie fake del 2018

"Sappiamo com'è andata: le sinistre non sono mai state così indietro da anni e non sembra proprio che Renzi stia ancora recuperando granché", osservano dal Cicap.

L'astrologa "continua poi prevedendo (sempre al condizionale) soddisfazioni per Berlusconi (non sembra), bene per Salvini (indovinato, ma forse era facile). Di Maio 'potrà anche raccogliere voti, ma non sarà così vincente e, soprattutto, per lui seguiranno mesi difficili con il nuovo governo', che è abbastanza giusto, anche se il governo è il suo. 'Meloni, invece, è un Capricorno e ha Saturno nel segno, insieme a Lilith', che non sappiamo bene come interpretare", aggiunge il Cicap sul suo sito.

Oppure, spostandosi dall'Italia, '"per un Sagittario come lui (il presidente francese Macron, ndr) i primi mesi dell'anno saranno intensissimi, poi andrà meglio. Complessivamente il 2018 sarà migliore del 2017'. In realtà i guai grossi con i gilet jaunes sono arrivati proprio verso la fine dell'anno".

"Da parte sua -prosegue il Comitato- la maga Pinna, la celebre veggente di Chivasso (To), sbaglia completamente: 'il Movimento 5 Stelle precipiterà nei consensi, si riprenderà alla grande la Forza Italia di Berlusconi e persino il Pd di Renzi lo vedo sotto buoni auspici'".

"Più vago e interlocutorio - sottolinea il Cicap - Jupiter su formiche.net, secondo il quale 'Matteo Salvini è dei Pesci: sul piano zodiacale, un idealista e sognatore. Ma grazie a Marte in Capricorno e Luna in Toro, potrà essere molto concreto e preciso. La sua condizione astrale potrebbe favorirlo nel giocare un ruolo decisivo. Varrà anche politicamente? Le Stelle gli daranno una forte spinta, anche in termini di autocontrollo. Volere, d'altronde, è potere'. Ancora più vago su Matteo Renzi e Giorgia Meloni: "Appartengono al segno del Capricorno. Anche se quasi agli antipodi dal punto di vista cultural-politico, avranno come comune denominatore l'allineamento con il grande Saturno che non permetterà errori e leggerezze. Con questo transito astrale bisogna fare sul serio: la ripresa sarà molto lenta, ma costruttiva e solida". Difficile da interpretare, ma sia che si intenda la ripresa di Renzi e Meloni sia quella economica non sembra ci sia stata, per lo meno nel 2018".

"Simone Morandi, 'Simon and the Stars' sull'Huffington Post fa delle osservazioni di carattere generale: 'per l'Italia, da dicembre, termina l'opposizione di Saturno: ciò significa che sarà un anno più leggero rispetto al precedente. Sarà anche un anno di definizione, di pulizia, in cui si tenderà a fare a meno del caos e delle chiacchiere inutili in favore dei fatti. Ciò si rifletterà anche sulle piccole frange politiche: è possibile che nel prossimo anno si riducano gli interlocutori politici in favore di una maggiore comprensione e attenzione ai problemi concreti delle persone. In generale, forse per l'Italia sarà un anno meno politico e più fattivo'. Un perfetto esempio -viene rilevato- di previsione vaga e aperta a molte interpretazioni".

Spostandosi dall'Italia, secondo segnidalcielo.it il veggente inglese Craig Hamilton-Parker avrebbe previsto in passato diversi eventi secondo loro difficili da prevedere, come la vittoria elettorale di Donald Trump, o l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. "In questi casi -nota il Cicap- le strategie per un veggente sono due: affidarsi al buon senso e scegliere l'opzione più plausibile, oppure tirare il colpo, fidandosi del rapido oblio delle previsioni sbagliate e scommettendo su una opportuna pubblicità nella remota eventualità di indovinare".

"Forte di questi successi, Hamilton-Parker si è sbilanciato prevedendo per il 2018 un attacco terroristico su un'autostrada britannica (no), una rivoluzione in Corea del Nord che rovescia il regime di Kim Jong-Un (no), un attacco con armi chimiche da parte di droni in un'importante città europea (per fortuna neanche). Poi l'eruzione del Vesuvio in Italia, che avrebbe comportato l'evacuazione di Napoli (ne avremmo sentito parlare), un terribile terremoto in Nuova Zelanda (no). La lista -aggiunge il Cicap- è ancora lunga, menzioniamo solo devastanti incendi in California (questo sì) e in Australia (invece no), l'impossibilità di percorrere alcune parti dei mari del sud a causa della enorme barriera di ghiaccio che emerge dall'Antartide (ma per favore)".

Nel campo del gossip, "la sensitiva Katie Helliwell ha previsto che il terzo figlio di Kate Middleton e del principe William si sarebbe chiamato Ronald, mentre il nome dell'ultimo rampollo di casa reale è Louis". Qualche previsione sullo sport "da parte degli astrologi di oroscopo.it, che in questo caso scrivono su Oasport sotto lo pseudonimo umoristico di 'Olympiadamus': ci si attendeva un possibile "miracolo" per Federica Pellegrini sui 100 metri stile libero ai campionati europei di nuoto (è arrivato un quinto posto) e "qualcosa di incredibile" al mondiale di motociclismo per Valentino Rossi (che nella classifica generale si è piazzato a un rispettabile terzo posto)".

Poco prima della finale di Champions Leauge l'"astrologo scientifico" Greenstone Lobo aveva previsto su Sportskeeda un trionfo del Liverpool sul Real Madrid grazie allo strapotere di Plutone su Urano (il Real Madrid ha vinto 3 a 1). In Russia, infine, la capretta Zabiyaka ha raccolto l'eredità del polpo Paul e ha previsto che il Belgio avrebbe vinto la coppa del mondo di calcio: ha vinto invece la Francia.

Secondo Massimo Polidoro, psicologo e scrittore, segretario del Comitato, "non c'è niente di male a leggere un oroscopo per divertimento, l'importante è prenderlo per quello che è: un gioco, che non ha nessun riscontro nella realtà". La conferma: dagli astrologi un altro "risultato deludente" anche nel 2018.