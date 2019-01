Botti e feriti, Capodanno di follia

BANCOMAT SRADICATO - Sempre a Napoli, poco dopo la mezzanotte in Corso Campano, a Giugliano, mentre intorno ancora esplodevano i botti di Capodanno, tre persone hanno tentato di portar via un bancomat sradicandolo con un autoarticolato dotato di gru. L'intervento sul posto dei carabinieri ha impedito ai tre di portare a segno il colpo. Uno dei malviventi, un 47enne della zona, è stato fermato, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire.

GIOVANI PERDONO MANO - A Bardonecchia, in Valsusa, invece, un 19enne residente nel torinese ha perso una mano ed è rimasto gravemente ferito a una coscia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine il giovane, mentre si trovava all’esterno di un locale, è rimasto ferito dallèesplosione di un petardo. Soccorso, il giovane è stato elitrasportato al Cto di Torino dove si trova tuttora ricoverato. Non risulta essere in pericolo di vita. Anche a Cesate, nel Milanese, un ragazzo di 23 anni ha perso una mano a causa dell'esplosione di un grosso petardo poco dopo la mezzanotte. Il ragazzo stava accendendo il botto quando un'improvvisa esplosione lo ha colpito in pieno ferendolo gravemente anche all'altra mano, al viso e alla testa. Il giovane è stato aiutato dai soccorritori dell'Areu che lo hanno trasportato d' urgenza all'ospedale di Niguarda. Nel capoluogo lombardo gli interventi dei sanitari nella notte sono stati circa 380, quasi tutti per intossicazione da alcol.

ROGHI NEI CASSONETTI - A Roma, dono stati almeno 160 gli interventi dei vigili del Fuoco di Roma nella notte di Capodanno. Molto alta la percentuale di incendi, circa il 75 per cento: colpiti soprattutto cassonetti di immondizia, depositi o scarichi all'aperto di materiali di scarto. I roghi hanno convolto anche almeno 15 auto e 6-7 appartamenti soprattutto nella periferia. Non si registrano feriti o appartamenti o stabili evacuati o viabilità interrotta. I pompieri della Capitale sono intervenuti anche per alcune fughe di gas soprattutto da bombole. Le zone coinvolte sono soprattutto a sud est dell'area romana, i quartieri di Magliana, Centocelle, Cinecittà, e Ostia.

658 INTERVENTI DEI VIGILI - In totale, sono stati 658 gli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno dei vigili del fuoco, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 519. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2 a Livorno, in via Forte dei Cavalleggieri 49, per un principio d'incendio in un sottoscala, provocato probabilmente da un petardo. A causa del denso fumo sviluppatosi nel vano scala, otto persone, (tre adulti e cinque bambini) sono state soccorse e affidate alle cure del personale sanitario.

Poco dopo le 3, intervento per l'incendio di un'abitazione al secondo e ultimo piano di una palazzina al centro storico di Bassano del Grappa (VI), in Via Campo Marzio 42. Tre persone intossicate dai fumi (un uomo e due donne) sono state assistite e inviate all'ospedale. Alle 5 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Tirassegno 3 a Campobasso, per l'incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. Sei feriti sono stati trasportati all'ospedale per sintomi da intossicazione fumi.