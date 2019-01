E' Michele il primo nato del 2019

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La 'gara' per il primo nato dell'anno vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all'Ospedale San Carlo di Potenza. Con 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha reso indimenticabile questo Capodanno per la madre Laura e il padre Antonio.

La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare della mezzanotte, di Tancredi, romano, 3 chili di peso, primo figlio di Giulia, 34enne di Faenza.