Papa: "Nella politica non mancano vizi"

(Afp)

Nel suo primo Angelus del 2019 Papa Francesco ha indirizzato un esplicito e lusinghiero passaggio al Capo dello Stato Italiano, Sergio Mattarella, che questa mattina gli ha inviato un messaggio: "Ringrazio il signor presidente della Repubblica italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato ieri sera. Il Signore benedica sempre il suo alto e prezioso servizio al popolo italiano", ha detto il Pontefice

Dopo aver ricordato che fu Papa Paolo VI a volere che il primo gennaio fosse la Giornata Mondiale della Pace, Papa Francesco, proprio in relazione al tema della giornata ha esortato a non pensare che "la politica sia riservata solo ai governanti: tutti siamo responsabili della vita della citta', del bene comune; e anche la politica e' buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace". Un impegno a sostegno del quale il pontefice ha invocato l'aiuto della Madonna.