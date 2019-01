Raccoglie petardo, 12enne perde 3 dita

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un 12enne ha perso tre dita di una mano nell'esplosione di un petardo, raccolto in strada nel primo pomeriggio a Marano, in provincia di Napoli. Lungo il corso Mediterraneo il 12enne ha raccolto il petardo da terra e, nel riaccenderlo, gli è esploso in mano. E' stato notato sanguinante da un passante che lo ha trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stato sottoposto a intervento in sala operatoria. Il ragazzino ha perso tre dita della mano sinistra e ha una ferita lacero contusa alla gamba sinistra. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Marano.