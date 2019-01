Tutti i ponti e le festività del 2019

(Afp)

L’inizio non è proprio dei migliori: salta il primo ponte del 2019, quello dell’Epifania, che quest’anno cade di domenica. Ma non disperate. Se il rientro dalle vacanze di Natale vi sembra un inferno, e non vedete l'ora di prendevi qualche giorno di pausa dal lavoro, per il 2019 potete prepararvi a gioire, grazie alle festività e ai conseguenti ponti che si ripeteranno nel corso dell’anno. Dando un'occhiata al calendario, si prospettano numerose occasioni per approfittare di ponti che permetteranno di stare lontano dall'ufficio per qualche giorno.

Per programmare il primo weekend lungo si dovrà aspettare fino ad aprile, per Pasqua, che quest'anno cadrà domenica 21 aprile. Il lunedì dell'Angelo sarà quindi il 22 aprile, e qualche giorno più tardi si potrà approfittare del 25 aprile (festa della Liberazione) che ricorrerà di giovedì, dando l'occasione di approfittare di un super ponte.