Assalto con ruspa a portavalori a Bari

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un assalto a un furgone portavalori è stato compiuto questa mattina dopo le 7 sulla strada statale 96 tra Altamura e Bari in località ‘Mellitto’, una strada molto trafficata a quell’ora. Per scardinare il mezzo e impossessarsi del contenuto, ancora non quantificato, i banditi hanno utilizzato una ruspa.

Prima dell'arrivo dei carabinieri di Altamura che indagano sull'episodio i malviventi hanno anche incendiato due mezzi. Ancora ignoto il tipo di bottino (denaro o preziosi).