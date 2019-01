Cade sulla pista da sci, muore bambina di 9 anni

(Fotogramma)

Una bambina di 9 anni è morta dopo aver perso il controllo ed essere caduta sulla pista da sci del comprensorio Via Lattea di Sauze d’Oulx, in alta Valle di Susa. Secondo una prima ricostruzione, la bambina ha sbattuto presumibilmente su una barriera frangivento, procurandosi un forte trauma toracico e andando in arresto cardiocircolatorio. Dopo 30 minuti di tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, la piccola è stata trasportata in elicottero in condizioni gravissime all'ospedale Regina Margherita di Torino, ma è morta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.