Nuova scossa nell'Aquilano

(Adnkronos)

Nuova scossa di terremoto nell'Aquilano nella notte. La terra ha tremato con una magnitudo 2 intorno all'1,19 con epicentro a 2 chilometri da Collelongo, in provincia dell'Aquila. La scossa è stata registrata dall'Ingv. L'area è stata colpita ieri da una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 che non ha provocato danni ma tanta paura tra gli abitanti.

Continuano intanto nel catanese i sopralluoghi per la verifica delle case danneggiate dal sisma di Santo Stefano. Ieri i tecnici ne hanno eseguito 255 a fronte delle 4.943 richieste complessive. Salgono così a 1520 le verifiche finora eseguite. Le case inagibili sono 422, quelle parzialmente agibili 410 e quelle agibili 688. Su 88 plessi scolastici ne sono stati controllati 47, di questi 33 sono agibili, 11 parzialmente inagibili e 3 non agibili. Confermato il numero degli sfollati: 1096. Sono 300 quelli che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 794 quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche.