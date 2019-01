Odissea Sea Watch, l'appello: "Fateli sbarcare"

“Siamo molto preoccupati per la situazione dei migranti, in particolare dei minori, a bordo della nave Sea Watch 3 - dice all'Adnkronos anche Donatella Vergari, presidente della Fondazione Terre des Hommes Italia - La negazione di un porto di sbarco viola i principi fondamentali di solidarietà su cui si fonda l’Europa e il fondamentale diritto alla protezione dei bambini espresso nella Convenzione ONU del 1989”.

“Al di là di ogni posizione adottata dai vari Stati ricordiamo che le misure di accoglienza e tutela nei confronti dei minori debbono essere adottate senza ritardo, tenuto conto anche delle vicende dolorose e traumatiche che li hanno sicuramente già segnati nel loro viaggio per raggiungere la Libia e nella permanenza in quel Paese - continua Vergari - Nella nostra esperienza pluriennale di assistenza psicologica e psicosociale dei minori in arrivo in Sicilia abbiamo comprovato che questi viaggi costituiscono un vissuto traumatico che mette a rischio giorno dopo giorno la già vulnerabile condizione di questi fanciulli”.

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dice all'Adnkronos: "Noi saremo pronti ad accogliere questi disperati un minuto dopo il via libera allo sbarco da parte del ministro Salvini". Il primo cittadino premette infatti che "Pozzallo fa parte dello Stato italiano e io ho grande rispetto per le istituzioni". "Da un punto di vista umano - prosegue - desta sconcerto la posizione dell'Europa, non si possono abbandonare esseri umani nel cuore del Mediterraneo. Nessuno Stato ha mostrato il minimo interesse nei confronti di questa nave e del suo carico di disperazione".

Un comportamento che per il sindaco è il segno di "un brutto clima", di "un'Europa che non è quella che vogliamo". Per Ammatuna, infatti, "è arrivato il momento di far sbarcare i migranti a bordo della Sea Watch, non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo a che fare con esseri umani e anche con bimbi". Nel 2018 Pozzallo, in base ai dati del Viminale, è stato il primo porto per sbarchi: poco meno di 4mila i migranti giunti nella cittadina del Ragusano.

"Pozzallo ha un passato fatto di solidarietà e integrazione - sottolinea il primo cittadino - e noi saremo sempre pronti ad accogliere questa gente". Ma quello che preoccupa Ammatuna è soprattutto "lo scontro" tra le istituzioni, "un clima di tutti contro tutti che non può portare a nulla di buono - avverte -. Ringrazio il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per il suo discorso di fine anno. Mi auguro che si possa rasserenare il clima, dentro le istituzioni e tra maggioranza e opposizione, perché certi comportamenti, visti negli ultimi giorni alla Camera, non mi piacciono. Lo scontro politico, anche aspro, deve sempre restare civile".

Parlando della vicenda, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dice all'AdnKronos: "Palermo è pronta ad accogliere i migranti a bordo della Sea Watch, conferma di essere un porto aperto. Questo Governo - aggiunge - ci sta facendo vergognare di essere italiani perché questo è un insulto non ai migranti ma agli italiani e alla nostra cultura dell'accoglienza. Io non posso dare l'ordine di aprire i porti, può farlo solo il ministro dei Trasporti".