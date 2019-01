"Ancora formiche al San Giovanni Bosco di Napoli"

Borrelli spiega di aver effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi e di aver segnalato al direttore della Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza, "di aver riscontrato la presenza significativa di formiche nello stesso bagno della stanza, dove fu ritrovata la paziente srilankese successivamente deceduta. Non si può giustificare oltre, è il momento di agire con la massima determinazione. Ho chiesto per questo al direttore Forlenza di valutare interventi drastici e immediati nei confronti dei vertici dell'ospedale".

Secondo Borrelli "occorre altresì la massima celerità nel procedere alla bonifica strutturale dell'ospedale. Il San Giovanni Bosco, a 40 anni dall'apertura, non è mai stato interessato da un intervento di manutenzione straordinaria. Bisogna inoltre procedere con nuove gare d'appalto per il servizio di pulizia. Chi se ne occupa attualmente non garantisce l'igiene dei locali e agisce, tra l'altro, in un regime di proroga ultradecennale, in spregio della normativa sugli appalti. Chiedo, inoltre, al questore di intervenire contro i fenomeni di illegalità che si verificano all'esterno dell'ospedale tra cui la presenza di parcheggiatori abusivi legati alla criminalità organizzata con un presidio fisso di polizia", conclude Borrelli.