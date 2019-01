Bambina morta sugli sci, quattro indagati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte della bambina di 9 anni avvenuta ieri sulle piste da sci di Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa. Sarebbero quattro le persone iscritte nel registro degli indagati a seguito della morte della bambina, che avrebbe sbattuto su una barriera frangivento, procurandosi un forte trauma toracico e andando in arresto cardiocircolatorio.

Dopo 30 minuti di tentativi di rianimazione da parte dei sanitari la bambina è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. A poca distanza dal luogo dove è caduta la piccola, lo scorso anno, nel mese di gennaio, era morto un altro sciatore. L'inchiesta è affidata al sostituto procuratore Giovanni Caspani.