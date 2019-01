Vaticano: "Sì ad asportazione utero se non può procreare"

Il dicastero vaticano aveva affrontato il tema della isterectomia già nel 1993, considerando "moralmente lecita l'asportazione dell'utero quando esso costituisce un grave pericolo attuale per la vita o la salute della madre", ritenendo invece "illecite, in quanto modalità di sterilizzazione diretta, l'asportazione dell'utero e la legatura delle tube o isolamento uterino con il proposito di rendere impossibile una eventuale gravidanza che può comportare qualche rischio per la madre".

Le fattispecie prese ora in considerazione sono diverse dai casi esaminati in precedenza, perché "riguardano situazioni in cui la procreazione non è comunque possibile", spiega la Congregazione per la dottrina della Fede. Infatti, "qui non si tratta di difficoltà o di rischi di maggiore o minore importanza, ma di una coppia per la quale non è possibile procreare".

Nella nota illustrativa che accompagna il via libera di Papa Francesco, si osserva che "l'oggetto proprio della sterilizzazione è l'impedimento della funzione degli organi riproduttivi e la malizia della sterilizzazione consiste nel rifiuto della prole. Nel caso ora contemplato, invece, si sa che gli organi riproduttivi non sono in grado di custodire un concepito fino alla viabilità, cioè non sono in grado di svolgere la loro naturale funzione procreativa".