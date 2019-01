Chitarre rubate ai Negrita, furto a lieto fine

Nella mattinata di oggi, presso gli uffici della Questura di Perugia, le due chitarre sono state riconsegnate al musicista, che ha ringraziato la Polizia di Stato.

A denunciare due cittadini italiani, rispettivamente di 50 e 35 anni, entrambi pregiudicati con precedenti per furto e ricettazione, i carabinieri della compagnia di Arezzo. Gli uomini sono stati trovati in possesso di altre chitarre dei Negrita rubate la notte di Natale a Castelnuovo di Subbiano (Ar), dove la band le custodiva in un locale di loro proprietà.

In collaborazione con la Questura di Perugia, i militari dell'Arma sono arrivati a individuare, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, i due ladri, che sono stati rintracciati nei pressi del comune di Capolona (Ar). Le successive perquisizioni eseguite dagli stessi carabinieri nei locali nelle disponibilità dei due indagati hanno consentito di recuperare la restante refurtiva costituita da altre quattro chitarre ed alcuni amplificatori. La refurtiva era nascosta all'interno di un capannone situato in un terreno tra i comuni di Subbiano ed Anghiari. I due denunciati dovranno rispondere del reato di ricettazione.