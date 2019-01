Costituzione vs dl Salvini, la protesta social

(Afp)

Non solo sindaci. La protesta contro il dl sicurezza targato Salvini corre anche su Twitter. A colpi di articoli della Costituzione, sono infatti decine gli utenti che dalle prime luci dell'alba hanno deciso di mettere in scena una pacifica manifestazione virtuale per rispondere al pugno duro del ministro dell'Interno contro i sindaci 'ribelli'. Uguaglianza, libertà di culto, pari dignità e diritti, salute e accoglienza i temi più condivisi attraverso le citazioni della Carta. E non manca nemmeno qualche frecciatina ai Cinquestelle, con tanti 'cinguettii' dedicati all'articolo 67, che sancisce l'assenza di vincolo di mandato per i membri del Parlamento. #ApritelaCostituzione l'hashtag dedicato alla protesta.

Gli articoli della Costituzione più amati dagli utenti? Fra i tanti che hanno invaso finora Twitter, l' art. 2 - "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" - e l'art. 3 - "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".