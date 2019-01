Gamba affiora dal Tevere, trovato cadavere

Immagine di repertorio (Fotogramma)

È di un uomo senza fissa dimora di 52 anni e di origini romene il cadavere, trovato oggi sugli argini del Tevere a Roma, all'altezza di Lungotevere di Pietra Papa. E' stata una passante, che ha visto una gamba affiorare dal fiume, a fare la segnalazione ai carabinieri. Il corpo, che non presenta lesioni né segni di violenza, non era in acqua, ma su un argine del fiume utilizzato come giaciglio di fortuna. E' stata disposta l'autopsia per capire le ragioni del decesso ma sembra probabile che l'uomo abbia avuto un malore per il freddo.